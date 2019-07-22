مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين

2019/07/22 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحينطهران - لقي عنصران من الحرس الثوري الإيراني حتفهما في اشتباكات وقعت مع متمردين في منطقة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، فيما تنشط جماعات انفصالية في المنطقة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.وكانت المحافظة نفسها شهدت هجوما كبيرا على حافلة للحرس الثوري في فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 27 منهم وإصابة 13 آخرين، فيما أعلن جيش العدل، وهو مجموعة انفصالية، مسؤوليته عن ذلك الهجوم.وتخوض الجماعة كفاحا مسلحا ضد الحكومة، من أجل “الدفاع عن حقوق الشعب البلوشي السُني”، بينما تصنفها طهران، “بالمنظمة الإرهابية”، حيث تنشط في المناطق ذات الغالبية السنية في إيران، منذ عام 2013، ويقودها عبدالرحيم ملازاده، الذي كان سابقا عضوا في جماعة جندالله.وتمثل الجماعة امتدادا لتنظيم جندالله، التي كان يقودها عبدالملك ريغي، الذي أعدمته السلطات الإيرانية عام 2010.وتعتبر المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين، مألوفة في محافظة سيستان-بلوشستان التي يشكل السنة والبلوش أكثرية سكانها، فيما يعد الشيعة 90 بالمئة من الشعب الإيراني الذي ينتمي ثلثاه إلى الإثنية الفارسية.وتقول جماعة جند الله، المتمركزة أيضا في المنطقة، إنها تقاتل ضد ما تصفه بالقمع السياسي والديني للأقلية السنية في إيران، حيث تبنت عام 2009 المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في بلدة بيشين بالقرب من الحدود الباكستانية، والذي أدى إلى مقتل 42 شخصا بينهم عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

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