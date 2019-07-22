أنور قرقاش: التحالف العربي في اليمن مازال صلبا ومهمته لم تنته

2019/07/22 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواة الصلبة للتحالف العسكري الذي يتصدّى للحوثيين في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، والمشكّلة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية

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