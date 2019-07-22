2019/07/22 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة عراقية بلا تبريد وركاب يخلعون ملابسهم! تسبب عطل فني في جهاز تبريد طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، بحالة من الغضب بين ركاب الطائرة.وشهدت رحلة الخطوط الجوية العراقية والمتوجهة من العاصمة بغداد الى العاصمة الأردنية عمان، عطل جهاز التبريد ليضطر بعض الركاب بخلع ملابسهم لحرارة الطقس.ولم يصدر أي رد من وزارة النقل وبيان سبب العطل.

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