2019/07/22 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_الدروبي رداً على زياد ماجد عن "الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَيّ العملة الواحدة"طرح الكاتب والأكاديمي الصديق زياد ماجد عبر مقاله المنشور في القدس العربي والموضوع تحت عنوان " عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة" عديد الأسئلة وذلك بعد وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي في محبسه يوم الاثنين 17 يونيو/حزيران الجاري قضية المقاربة التي يراها البعض من اليساريين والليبراليين العرب بين الإسلاميين و......

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