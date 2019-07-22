قطر تتابع التطورات في مضيق هرمز وتطالب الجميع بضبط النفس

2019/07/22 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية القطرية إن دولة قطر تتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية

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