رغم تعليق حملة الترحيلات.. قلق وترقب في أوساط العرب بتركيا

2019/07/22 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا التاجر العراقي أمين سلامة من الترحيل بعد مداهمة الأمن التركي للمطعم الذي يملكه ويديره في منطقة كاراغمروك بمدينة إسطنبول، لكن المطعم

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