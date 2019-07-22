2019/07/22 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن إنتصار الدولة السورية وحلفائها في الحرب الدولية التي أرادتها الولايات المتحدة أن تكون حربا ًإرهابية ساخنة تحرق جسد الدولة السورية وأرضها وشعبها, وحربا ًباردة مع بعض الدول الإقليمية والعالمية, التي لا زالت إحتمالات تصعيدها العسكري والتجاري, تدفع بإتجاه تسخينها وتحويلها حروبا ًواسعة وربما شاملة مع كامل التخبط وغياب الإستراتيجية الواضحة للولايات المتحدة, …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تداعيات الإنتصار السوري على التحالفات الدولية..هل تغادر تركيا الناتو؟ النعيم نيوز.

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