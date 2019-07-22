خطة لبغداد: تطهير الأطراف وتوسيع الحدود الإدارية

2019/07/22 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميبالتزامن مع إنطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر التي تهدف إلى تطهير أطراف العاصمة بغداد من الخلايا الإرهابية، كشف مسؤولون ومصادر عن خطّة لتوسيع العاصمة بغداد بعد أن شهدت انفجاراً سكانياً نتيجة لعدد الولادات الكبير والهجرة إليها من المحافظات.وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن “قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وبمشاركة مديريات الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والطبابة ومقاومة الدروع والمدفعية في الحشد باشرت بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر لتطهير مناطق شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “العمليات تسير بانسيابية عالية وحققت الصفحة الأولى من العمليات التي انتهت (السبت) الاهداف المرسومة لها”.وطهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد، أن “قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد”.كما عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في منطقة المشاهدة شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة من اللواء 14 عثرت على عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة في منطقة المشاهدة الواقعة بمحيط مدينة الطارمية شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “قوات الحشد الشعبي تقدمها نحو أهدافها المرسومة لتطهير مناطق شمالي بغداد”.بدورها، انهت قوة من اللواء 42 بالحشد والشرطة الاتحادية تفتيش منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد.وذكر الحشد الشعبي أن “قوة من اللواء 42 بالحشد والشرطة الاتحادية التي تشارك بعمليات التطهير ضمن ارادة النصر والمسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية اكملت تفتيش قرى منطقة الرفيعات والقرى المحيطة بها شمالي بغداد”.واضاف البيان أن “عمليات التفتيش ما زالت مستمرة.و طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية امس السبت، 12 قرية بمحيط الطارمية شمالي بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات ارادة النصر”.في الغضون طهرت قوة مشتركة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش اربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.وذكر إعلام أن “قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد”.ويبدو أن العمليّة الأمنية تستبق خطّة تنوي الحكومة طرحها قريباً للتوسع بالحدود الإدارية للعاصمة بغداد، تتضمن إطاراً سكانيّاً وتجارياً.وقال مصدر سياسي أن «الحكومة تسعى إلى تأمين بغداد بشكل كامل قبل الشروع بخطّة كبيرة تهدف إلى تطوير العاصمة على الصعيدين التجاري والسكني».وأكد المصدر، أن «الحكومة تدرس العدد المتفاقم لسكّان العاصمة، فضلاً عن ضيق العاصمة بأهلها نتيجة لعدم تطويرها منذ أعوام طويلة».وبحسب المصدر، فإن بغداد لم تشهد خطّة تطويرية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، لذلك تفكّر الحكومة بوضع خطة تضمن تخطيط العاصمة بما ستناسب مع تطوّر عدد السكّان.من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إن “بغداد تعاني من انفجار سكاني هائل لا يوجد في جميع دول العالم نتيجة انتقال عدد من سكان المحافظات إلى العاصمة».وأضاف ان «خطة التخطيط الإنمائي لمجلس المحافظة تتضمن التوسع بالحدود الإدارية للعاصمة بغداد”، مشيرا الى ان “التوسع سيكون بواقع 10 كم باتجاه المحافظات المجاورة للعاصمة بغداد».وأوضح ان «التوسع سيكون باتجاه محافظات ديالى والانبار وواسط وبابل»، مبينا ان «أراضي التوسع ستكون منها إسكانية وأخرى مؤسسات حكومية وبنى تحتية».

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