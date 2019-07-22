2019/07/22 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان نتائج إرادة النصر الثانية في شمالي بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج إرادة النصر الثانية في شمالي العاصمة بغداد في يومها الثاني.وذكر بيان للخلية "تواصلت القوات المشاركة في المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر واجباتها شمالي العاصمة بغداد".وأضاف ان "قوة من قيادة قوات الشرطة الاتحادية تمكنت خلال هذه العملية من العثور على وكر للارهابيين وسلاحين نوع احادية عيار ١٤.٥ ملم، كما فجرت عبوة ناسفة، في حين فتشت ٢٥ مسكناً و٥ دور متروكة و٢١ هيكلا و٦٠ بستاناً و٤٥ مبزلاً و١٣ بحيرة أسماك و١٩ قناة اروائية.وتابع البيان "كما فتشت القوة أيضاً ٤٩ بحيرة فعالة و٥ أخرى مجففة و٤ مستنقعات و١٤ عجلة متروكة، فضلا عن تدقيق ٦٢ شخصاً أمنياً، ومازالت مستمرة في واجبها بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض".

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