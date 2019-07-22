2019/07/22 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باكثر من ترليون دينار..العراق ينهي ملف المدارس الطينية أعلن وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، أن العام المقبل 2020 سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في البلاد، واستبدالها بمدارس قادرة على توفير كافة الظروف المناسبة للتعليم.وقال الدليمي في بيان انه "جرى تخصيص نحو 45 % من ميزانية برنامج تنمية الأقاليم لتحسين قطاع التربية والتعليم".وأضاف، "ترأست اجتماعا موسعا مع بعض أعضاء الكادر المتقدم في وزارة التخطيط، وعدد من مدراء التخطيط في المحافظات، واتفقنا على أن تقوم الوزارة بتخصيص 45 بالمئة من برنامج تنمية الأقاليم بواقع أكثر من تريليون دينار".وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في العراق تتركز أغلبها في المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكثر من ترليون دينار.. العراق ينهي ملف المدارس الطينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكثر من ترليون دينار.. العراق ينهي ملف المدارس الطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).