كاظم الساهر يغني بإسطنبول في عيد الأضحى

2019/07/22 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الساهر يغني بإسطنبول في عيد الأضحىإسطنبول- يستعد الفنان العراقي الملقب بالقيصر كاظم الساهر، لإحياء حفليْن موسيقييْن بإسطنبول، ليلتي 12 و13 أغسطس المقبل.وتُنظم شركة الموسيقى “Double Eight Production” الحفلين، ويستضيفهما مركز “خليج” للمؤتمرات بالمدينة.ويُنتظر أن يغنى الفنان العراقي، عن الحب والشوق والهيام في أغانيه مثل “هذا اللون” و”يضرب الحب” و”لا تتنهد” و”أحبيني” و”دلوعتي” وغيرها.وانطلقت المسيرة الفنية لكاظم الساهر، المولود بالعاصمة العراقية بغداد عام 1957، بالعزف على الغيتار، في سن العاشرة، ومن ثم انتقل إلى آلة العود.ودرس الفنان العراقي في معهد الدراسات النغمية في بغداد، وهو سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).كما حصل خلال 30 عاما من مسيرته الفنية، على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، فيما بيع له أكثر من 100 مليون ألبوم طوال هذه المدة.

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