وزير عراقي يكتب عن القراصنة وحرب الناقلات القادمة

2019/07/22 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير النقل العراقي السابق باقر الزبيدي في مقالة كتبها ونشرها موقع براثا اشتداد الصراع في المنطقة واحتمال وقوع حرب ناقلات....

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