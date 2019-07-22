٥٠ كردياً توجهوا الى تركيا مصيرهم مجهول

2019/07/22 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

أعلن ممثل اتحاد عموم اللاجئين في تركيا، ان نحو 50 مواطناً

كردياً مصيرهم مجهول بين تركيا وإيطاليا، ويدعو الاتحاد المواطنين

الى تبليغه بأي معلومات عنهم.

وقال روژ عزيز ممثل الاتحاد في تركيا في تصريح صحفي ان "50 مواطنا

كرديا من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة توجهوا قبل نحو

أسبوع من تركيا الى إيطاليا، الا ان ليس هناك اي أخبار بشأنهم حتى

الأن".

وأضاف عزيز، ان "المهربين أبلغوا أهالي هؤلاء الشباب الكرد قبل

أسبوع بان جميعهم سيصلون خلال ايام الى ايطاليا، الا ان حديث

المهربين ليس له أي أساس وان جميع الشباب مصيرهم مجهول الى الآن".

واكد انه "لم يقع أي حادث في تركيا او البحر المتوسط، لذلك هناك

احتمال كبير ان يكون هؤلاء الشباب في السجون التركية، لان هناك

العديد من مواطني اقليم كردستان العراقمعتقلون في تركيا".

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