شرطي ينتحر داخل قناة العراقية شبه الرسمية في بغداد

2019/07/22 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم شرطي صباح اليوم الاثنين على الانتحار في واجبه داخل مبنى قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال مصدر من داخل القناة لشفق نيوز، ان الشرطي انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح الناري بعد تسلمه واجبه داخل القناة والتي مقرها في منطقة الصالحية وسط بغداد.

هذا ولم تُعرف الاسباب التي ادت الى اقدام هذا الشرطي على فعلته.

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