الامن النيابية تطالب الحكومة بموقف جريء وواضح بخصوص قضية التجسس

2019/07/22 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، يوم امس الأحد، أن لجنته خاطبت رئاسة الوزراء، للكشف عن آخر تطورات قضية التسجيل الصوتي المنسوب لقائد ...

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