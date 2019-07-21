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شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 21-7-2019 | ميكانيكي يصنع سيارات جبلية من الخردة في دهوك


شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 21-7-2019 | ميكانيكي يصنع سيارات جبلية من الخردة في دهوك
2019/07/22 | 08:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SvDfVx1Kag4

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