2019/07/22 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول أحد عمال المنازل:

كنت أعمل خادما لدى إحدى الشخصيات المرموقة، وكان من عادته أن يستقل سيارته الفارهة كل يوم، وكان واجب علي أن أحييه بالسلام

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