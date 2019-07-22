2019/07/22 | 08:08

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المستشفى البيطري يعلق على نفوق الآلاف من الدجاج في كربلاء

كلمة - كربلاء

كشف مدير المستشفى البيطري في كربلاء وسام عبدالرسول، سبب

نفوق الالاف من الدجاج في حقل دواجن المنى في ناحية الخيرات

بالمحافظة.

وقال عبدالرسول في تصريح صحفي، ان "نفوق الدجاج في كربلاء هو نتيجة

اصابته مرض عادي ويصيب أكثر حقول الدواجن وهو مرض النيوكاسل ومرض

الاي بي".

وبين انه "حسب التشريحات الاولية ان السبب هو مرض النيوكاسل ومرض

الاي بي مع مرض الكوكسيديا، وهي عادية جدا تأتي من اسباب كثيرة منها

اللقاحات غير رصينة او الكهرباء او الماء أوالعلف وغيرها".

وحول ما اشيع عن اصابة الدجاج بمرض انفلونزا الطيور، أكد انه "تم

اجراء فحص أولي حول المرض والنتيجة كانت سالبة".

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