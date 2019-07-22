التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي

2019/07/22 | 08:09

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بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية موعد اعلان نتائج الدور الاول لمرحلة السادس الاعدادي.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن مصدر خاص في اللجنة الدائمة للامتحانات بالوزارة : ان الفاحصين في مركز فحص الدراسة الاعدادية اكملوا خلال المدة الماضية، تصحيح عدد من المواد الامتحانية الخاصة بمرحلة السادس الاعدادي لامتحانات الدور الاول، مؤكدا اتمام تصحيح بعض المواد بالكامل، بينما يستمر التصحيح في بقية المواد تباعا دون معوقات.

وافاد بأن التصحيح يجري وفق لجان مختصة في كل مادة امتحانية، كما ان هناك مرحلة لتدقيق الدفاتر الامتحانية الالكترونية، لافتا الى انه يتم استخدام القارئ الالكتروني بهذا الصدد ضمانا لدقة الدرجات وسرية الدفتر الامتحاني، مشيرا الى ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات، تعمل جاهدة من اجل اكمال التصحيح لجميع المواد الامتحانية بغية اعلان نتائج الدور الاول قبل حلول عيد الاضحى المبارك.

وافصح المصدر عن ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت موعد اعلانها خلال المدة مابين الاول الى الخامس من شهر آب المقبل، ليتسنى للطلبة المكملين مراجعة المنهاج الدراسي حتى حلول موعد بدء امتحانات الدور الثاني، منوها بان اعلان النتائج سيكون مركزياً في بغداد ومحافظات البلاد، كما انه سيكون هناك تنويه رسمي لها عبر الفضائية التربوية، داعياً الطلبة الى عدم الاعتماد على المواقع الوهمية التي تعمل على استغلالهم مادياً وتنشر نتائج وهمية لا صحة لها .

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