بيل يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

2019/07/22 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يقترب النجم الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، من الانتقال إلى الدوري الصيني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فقد ذكر برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن بيل قد يسافر إلى الصين خلال الأيام القليلة المقبلة، للخضوع للكشف الطبي هناك مع أحد الأندية.وكانت صحيفة "ماركا" المدريدية قد ذكرت مؤخرًا، أن نادي جيانجسو سونينج الصيني يسعى لإقناع بيل بالانتقال لصفوفه.وقدم النادي عرضًا كبيرًا لريال مدريد، بجانب منح اللاعب الويلزي فرصة الحفاظ على راتبه الحالي، المقدر بـ17 مليون يورو سنويًا.كما أشارت الصحيفة إلى أن بيل يملك عرضا آخر من شنجهاي شينهوا، الذي عرض راتبا على الويلزي يزيد عما يحصل عليه حاليا، لكنه طلب التعاقد معه مجانا، وهو ما رفضه ريال مدريد.وكان زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، قد استبعد بيل من مواجهة بايرن ميونخ الأخيرة في كأس الأبطال الدولية، مؤكدًا أنه خارج خططه للموسم الجديد، في انتظار العروض لبيعه.

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