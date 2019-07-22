أمير سعودي يرفع صوته: هل سنسمع من يحلل الخمور ببلادنا؟

2019/07/22 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليخرج أمير سعودي عن صمته، مهاجماً قيادة المملكة وهيئة كبار العلماء، على خلفية الانفتاح الكبير الذي تشهده السعودية مؤخراً، وإصدار الفتاوى بشكل عشوائي من خارج هيئة الإفتاء.

ووصف الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، اليوم الأحد، ما يحدث في المملكة بأنه “أصبح لا يطاق”.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “هناك أمر ملكي أن تقتصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وأصبح من الواجب تفعيله”، في إشارة إلى “الأمر الملكي الصادر عن ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي يلزم أن تقتصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقط دون غيرها”.

وأضاف: “أصبحنا نسمع كل يوم شخصاً يفتي لنا، وأغلبهم ليسوا من أهل الاختصاص، ومنهم سفهاء، حتى خرج كاتب يتحدث عن الحدود.



هل سنسمع قريباً أحدهم يقول إن الخمر حلال وهناك خلاف عليها؟”.

ولاقت تغريدة الأمير السعودي تفاعلاً كبيراً مؤيداً لما طرحه، وعلق منير المحجري قائلاً: ” أكيد بتسمع إن الخمر حلال ما دام هيئة الترفيه بلا قيود ولا رادع”.

أصبح الأمر لا يطاقهناك أمر ملكي ان تقتصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وأصبح من الواجب تفعيلهأصبحنا نسمع كل يوم شخص يفتي لنا وأغلبهم ليسوا من أهل الإختصاص ومنهم سفهاء حتى خرج كاتب يتحدث عن الحدود هل سنسمع قريبا أحدهم يقول أن الخمر حلال وهناك خلاف عليها ؟— سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) July 21, 2019

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