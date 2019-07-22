واشنطن تهدد بشمول شخصيات عراقية جديدة بالعقوبات الأميركية

2019/07/22 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد غابرييل سامو مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشمول شخصيات عراقية جديدة بالعقوبات الأميركية، فيما رفض عرض الادلة التي تدين الشخصيات الأربع التي طالتها العقوبات مؤخرا.وقال سامو في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية قامت بإدراج ريان الكلداني على لائحة العقوبات الأميركية لأنه قطع اذن احد الموقوفين ونهب منازل النازحين واستولى […]

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