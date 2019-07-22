بابليون: أميركا اعتمدت على معلومات “صعاليك” في معاقبة الكلداني

2019/07/22 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت حركة بابليون، شخصيات وصفتها بـ”الصعاليك” في تزويد الولايات المتحدة الأميركية بمعلومات قامت على اثرها بإدراج امينها العام ريان الكلداني على لائحة العقوبات، فيما أكدت أنها بانتظار موقف عراقي رسمي.وقال القيادي بالحركة ظافر الكلداني في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “اميركا اعتمدت على “صعاليك” في تلقي المعلومات بشأن العقوبات الأخيرة التي استهدفت الأمين […]

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