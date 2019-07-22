2019/07/22 | 08:39

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المباشرة باليوم الثالث لإرادة النصر شمالي بغداد

باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، باليوم

الثالث لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي العاصمة بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيان ان، قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية

باشرتا، صباح اليوم، مسنودة بسلاح الجو العراقي باليوم الثالث

لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.

واضاف ان، القوات حققت تقدما خلال اليومين الماضيين ضمن المرحلة

الثانية ومستمرة بالتقدم لتطهير وتفتيش المزيد من مناطق شمالي

بغداد.وكانت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، باشرت أول أمس السبت،

مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بعمليات ارادة النصر

الثانية شمالي بغداد.

وأنجزت القوات في اليوم الثاني من العملية امس الاحد، تفتيش 48 قرية

وتأمين عدد من البساتين والطرق الزراعية.

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