الكشف عن توجه لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات واعتماد الفرز الالكتروني

2019/07/22 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، الاثنين، عن توجه نيابي لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات الى النصف، لافتة الى ان هناك توجه ايضا لاعتماد النظام الالكتورني في العد والفرز لاصوات الناخبين.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اتفاق داخل البرلمان على تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات، حيث ان […]

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