رئيس مجلس النواب يستقبل شباب وأكاديميين من محافظة الأنبار

2019/07/22 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد ، عدداً من الوجهاء والأكاديميين والفعاليات الشبابية من مناطق الصقلاوية والشامية والخالدية بمحافظة الأنبار، بحضور النائب يحيى المحمدي.وبحسب بيان مكتب الحلبوسي، أن ‘ الاخير بحث خلال اللقاء توسيع فرص مشاركة الشباب في الورش وبرامج المنظمات الدولية في محافظة الأنبار ضمن عملية إعادة الإعمار، ومعالجة نقص الخدمات، …

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