الحلبوسي يطالب برد الجميل لمحافظة عراقية قدمت الكثير

2019/07/22 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب محمد الحلبوسي ، إن "رئيس مجلس النواب استقبل يوم امس عددًا من الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين من محافظة البصرة وأقضيتها، بحضور النائب الأول حسن ...

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