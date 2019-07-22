2019/07/22 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الاثنين اجتماعا هو الثاني من عمر الحكومة الجديدة للإقليم بتشكيلتها التاسعة.

وسيناقش الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني البرنامج الحكومي، والخطوط العامة لعمل الحكومة.

وسيبحث الاجتماع ايضا الزيارة التي اجراها الوفد الحكومي الرفيع برئاسة مسرور بارزاني الى بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد اجتماعه الثاني و3 ملفات على طاولته) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد اجتماعه الثاني و3 ملفات على طاولته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).