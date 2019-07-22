المالية النيابية: لاتوجد موازنة تكميلية وميزانية 2020 قد تكون اقل من سابقتها

2019/07/22 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان المبالغ المخصصة لموازنة 2020 قد تكون اقل من سابقتها حيث من المرجح احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل عند 53 دولار للبرميل، نافية في الوقت ذاته اعداد موازنة تكميلية للميزانية العام الجاري.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تقم باعداد […]

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