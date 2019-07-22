الزوراء يواجه أربيل اليوم في بروفة تحضيرية لنهائي الكأس

2019/07/22 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين قمة كروية جماهيرية ييستقبل فيها فريق الزوراء ضيفه أربيل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي.

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