2019/07/22 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيتر بلانكيرت رئيس جهاز نظام الإنذار المبكر البلجيكي لوسائل الاعلام البلجيكية ، إن حبوب النشوة الجنسية (إكستاسي) تسجل نسبة عالية من المنشط الذي يعرف اختصارا باسم (إم.دي.إم.إيه)(MDMA)، حيث تنتشر هذه الحبوب كمخدر في الحفلات العادية بخلاف استخدامها في نوادي الرقص وتجذب مستخدمين جددا من الشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاكستاسى مخدر النشوة والرقص ينتهي بمتعاطيه الى الموت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاكستاسى مخدر النشوة والرقص ينتهي بمتعاطيه الى الموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).