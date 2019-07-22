مجلس الأنبار يحذر من إنتكاسة أمنية في الرطبة

2019/07/22 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر مجلس محافظة الانبار، من انتكاسة أمنية بعد انسحاب الفوج التكتيكي والقوة الفنية الامريكية من الرطبة.

وقال عضو مجلس الانبار عذال الفهداوي في تصريح صحفي، إن "الفوج التكتيكي الذي انسحب ومعه القوة الفنية الأميركية من منطقة الرطبة إنما هو فوج متنقل ولا يستقر في مكان، لكن الأمر يتطلب تعزيز المنطقة بقطعات عسكرية محترفة، لأنها مناطق صحراوية شاسعة وتحتاج إلى تعامل عسكري من نوع خاص".وأشار إلى أن "فوجاً من الطوارئ حل مكان هذا الفوج والقوة الأميركية الذين انسحبوا، وفي الوقت الذي نرى فيه أن هذا الفوج سوف يتولى حماية المنطقة؛ يبقى القلق مشروعاً من قبل الأهالي الذين يأملون في ألا تحدث انتكاسة أمنية جديدة في تلك المناطق"، مستبعداً في الوقت نفسه "إمكانية أن يقوم (داعش) بهجمات يمكن أن تغير المعادلة هناك".وانسحبت القوة الأميركية والفوج التكتيكي من الرطبة يوم امس الاخد بالتزامن مع استمرار المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" في مناطق حزام بغداد.



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