اليوم.. إفتتاح أقدم متنزه في بغداد بعد تأهيله

2019/07/22 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تفتتح أمـانـة بـغـداد الـيـوم الاثـنـين، مـتـنـزه 14 تموز فـي مدينة الكاظمية المقدسة الـذي يعد أقـدم المرافق الـتـرفـيـهـيـة فـي الـعـاصـمـة بـعـد ان انـتـهـت مـن اعـمـال الـتـأهـيـل والادامـــة لـه بـحـلـة جـديـدة تـحـاكـي الـتـجـدد والحداثة.

وقــال الـنـاطـق الاعــلامــي بـاسـم الامــانــة حـكـيـم عبد الـزهـرة فـي تصريح صحفي ان "الامـانـة ومـنـذ منتصف الـعـام المـاضـي، نـفـذت حملة كبيرة لتأهيل وصـيـانـة متنزه 14 تـمـوز فـي مدينة الكاظمية المقدسة بالتنسيق مع مبادرة {تمكين} التي تضم رابطة المصارف الخاصة والبنك المركزي، والذي تم الحاقه بها مؤخرا من اجل اكمال الاعمال المتبقية لتأهيل وتطوير المتنزه".وعـد "المتنزه الـذي افتتحه الزعيم عبد الكريم قاسم العام 1959، من اقدم المرافق الترفيهية في العاصمة بمساحة زادت على 20 دونما، كاشفا عن ان المتنزه عانى من الاهمال والنسيان خـلال الاعـوام الماضية، بيد ان الامـانـة بــدأت فـي وقـت سـابـق بـاعـادة تأهيل المتنزه الذي اكد انه جزء مهم من تاريخ بغداد القديمة".واشار عبد الزهرة الى ان اعمال الادامة تمت من قبل الجهد الذاتي للامانة المتمثل بدائرة بلدية الكاظمية، اذ نـفـذت المـلاكـات الـفـنـيـة رفــع الـنـفـايـات والمـخـلـفـات التي كانت تغطي المرفق الترفيهي، اضافة الى اعادة تشجير واصــلاح الـبـنـى الـتـحـتـيـة ووضــع المـرشـات واحــواض المــاء والاكــســاء بــ{الـكـرانـيـت}، فـضـلا عن عدد من مصاطب الجلوس واعمدة الانارة، الى جانب تطوير مداخل المتنزه من خلال وضع بوابات ثلاثية الابعاد".انتهى

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