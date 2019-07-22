لجنة “كوبرا” تجتمع بشأن احتجاز إيران ناقلة بريطانية

2019/07/22 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تعقد لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية “كوبرا” اجتماعا في وقت لاحق الاثنين برئاسة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، لبحث آخر التطورات في أزمة احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني وسبل التعامل معها.ويُتوقع أن يدفع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت باتجاه معالجة دبلوماسية للموقف، بدلاً من فرض عقوبات فورية على إيران.

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