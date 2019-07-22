مجلس واسط يكشف عن توجه لتطوير السيطرات الخارجية وتوسيعها

2019/07/22 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة واسط، الاثنين، عن توجه المحافظة لاجراء تعديلات على السيطرات الخارجية عند مداخل واسط، لافتاً الى ان تلك التعديلات تتضمن تطوير السيطرات وتوسيعها واضافة معدات جديدة ووسائل تفتيش وامان اخرى.وقال عضو مجلس المحافظة غضنفر البطيخ في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ماحصل في الصويرة (سيطرة اللج) حركت بعض المفاصل بالادارة المحلية في […]

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