الحلبوسي:البصرة أعطت للعراق والجميع ملزم برد الاحسان اليها

2019/07/22 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأحد، مع عدد من الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين من محافظة البصرة وأقضيتها، بحضور النائب الأول حسن الكعبي والنائب الثاني بشير حداد ورؤساء الكتل النيابية الواقع الخدمي في المحافظة والمشاكل التي تعاني منها ، مؤكدا ان المجلس وضع اولوية للبصرة في الموازنة العامة .وذكر مكتبه الاعلامي في بيان

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