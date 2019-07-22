مجلس نينوى يدعو عبر “النور” أهالي المحافظة للحصول على بطاقة الانتخابات البايومترية

2019/07/22 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة النزاهة حسام العبار ، اهالي محافظة نينوى للحصول على بطاقة الانتخابات البايومترية، لأهمية الدور الذي تمارسه مجالس المحافظات القادمة بعد انتقال صلاحية 8 وزارت رئيسية من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية.

وقال العبار في تصريح لـ “النور نيوز” ان “موضوع انتخابات مجالس المحلية مهمة جدا للمحافظات خصوصا بعد نقل صلاحيات 8 وزارات رئيسية من الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية وهذا يعني اضافات ومهام جديدة اضافة الى للمهام الموجودة في قانون 21 لمجالس المحافظات”.

واضاف ” المشاركة بالانتخابات هو الوعي بالتغيير لانه اليوم ليس هناك طريق لتغير الواقع الخدمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الا من خلال انتخاب ادارة من خلال مجالس محافظة نينوى يقوم هذا الامر على اختيار الشخصيات الكفوءة التي تتحمل العبئ الكبير في تغيير واقع المحافظات المحررة”.

واوضح العبار ” محافظة نينوى تختلف عن باقي المحافظات ، هي تحتاج الى المشاركة الفاعلة، في السنوات التي قبل داعش كانت المشاركة ضعيفة ولا تذكر، اما اليوم جميع الاسباب التي كانت تمنع مشاركة المواطنين غير موجودة فبالتالي المشاركة امر في غاية الاهمية في تحديد مستقبل المحافظة في جميع المجالات”.

ولفت ” سابقا كان هناك نفس بعدم المشاركة وترك العملية الديمقراطية تسير لوحدها اما اليوم لن تبقى اي حجة للتغير الا من خلال صندوق الاقتراع، وتغير الموضوع ليوم بشكل كامل ، لان واقع المدينة اليوم يختلف عن كان سابقا، هناك استقرار امني استقرار في حركة الناس وحرية الاختيار، فبالتالي ليس هناك اي مبرر يذكر بعدم المشاركة”.

واضاف ” نسمع تردي في جميع الملفات الموجودة في المحافظة لا يمكن ان تتغير هذه الصورة إلا من خلال المشاركة الفاعلة وايضا، اخطاب اهالي مدينة الموصل الذين لم يشاركوا بالسنوات السابقة اليوم الضرف مهيئ جدا، وعلى الشخصيات والكفاءات التقدم وأن لا تنزوي وان تكون المبادرة بالترشيح وحث الناس على المشاركة”

وأكد العبار على أن الانتخابات القادمة ما ممكن ان تمضي كما كانت انتخابات السابقة، لا بد من تحديث البطاقة الانتخابية البايومترية فكل من لم يحدث سيحرم من الانتخابات”.

واضاف ” المفوضية تؤكد على ضرورة التحديث البطاقة الانتخابية لان عدم تحديثها سوف يمنع لمشاركة، وجود صناديق الاقتراع للبطاقات الغير محدثة، سوف لن يكون في هذه الانتخابات ، وندعو الى التعاون والتثقيف من جميع المواطنين في موضوع تحديث البطاقات ، لانه سوف يحرم من التصويت ومن حرم صوته سوف يحرم من التغيير”.

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