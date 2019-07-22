تحذيرات من تحرك أميركي لإعادة الإرهابيين إلى ثلاث محافظات 

2019/07/22 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني كاظم الحاج، الاثنين، من تحرك اميركي لنقل عناصر “الجيش الحر” الارهابي الى مناطق الحدود مابين سورية والعراق ومناطق اخرى في صلاح الدين ونينوى والانبار بهدف زعزعة الامن ومحاولة للضغط على الحكومة لمنع استصدار قرار لاخراج القوات الاميركية من العراق.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اميركا تستخدم ادواتها الارهابية بين […]

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