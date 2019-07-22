الصواعق تقتل 32 شخصا شمالي الهند

2019/07/22 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتلت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية 32 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.وذكرت قناة NDTV التي أوردت الخبر صباح اليوم الاثنين، أن 13 شخصا آخرين أصيبوا.ووفقا لمعلومات القناة، تم تسجيل معظم الضحايا في مدينتي كانبور وفاتحبور حيث سقط 5 أشخاص في كل منهما.وأعلنت […]

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