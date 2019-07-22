2019/07/22 | 09:10

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رفع 300 كتلة كونكريتية في مناطق متعددة من بغداد

الاثنين

22

تموز

2019 :

09:01 am

28

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد

عن رفع 300 كتلة كونكريتية عن مواقع عدة من العاصمة.وقالت الامانة في بيان، إن " العمل استمر ليومي السبت والأحد (20-21

من الشهر الحالي) ليشمل عدة مواقع تم رفع الكتل الكونكريتية عنها

ابرزها دار القضاء في الدورة والسريع صلاح الدين ومواقع اخرى مختلفة".

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