2019/07/22 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، رفع 300 كتلة كونكريتية عن مواقع عدة من العاصمة.وذكر بيان الامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “العمل استمر ليومي السبت والأحد (20-21 من الشهر الحالي) ليشمل عدة مواقع تم رفع الكتل الكونكريتية عنها ابرزها دار القضاء في الدورة والسريع صلاح الدين ومواقع اخرى مختلفة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع 300 كتلة كونكريتية في العاصمة وكالة خطوة برس.

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