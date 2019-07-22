في الصين.. طفل صغير يسرق طائرتين

2019/07/22 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرق طفل، يبلغ من العمر 13 عاما، طائرتين صغيرتين في الصين.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، فقد تسلل الطفل الصغير إلى مكان توقف الطائرات ودخل طائرة

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