بوريس جونسون: يمكن لبريطانيا إبرام اتفاق تجارة حرة لإنهاء أزمة الخروج

2019/07/22 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الأحد إن بلاده قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق للتجارة الحرة

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