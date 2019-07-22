2019/07/22 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمني ، عن نتائج المرحلة الثانية من عمليات “إرادة النصر” شمال العاصمة بغداد.وذكرت الخلية، في بيان لها , أن “قوة من قيادة قوات الشرطة الإتحادية، خلال عملية إرادة النصر شمال العاصمة بغداد، تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين وسلاحين نوع أحادية عيار 14,5ملم ، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة”.وأضاف البيان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج المرحلة الثانية من عمليات “إرادة النصر” شمال بغداد النعيم نيوز.

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