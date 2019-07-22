تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية وإقالته اذا “واصل خرق القانون”

2019/07/22 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاثنين، ان هناك تحركات نيابية لاستجواب وزير المالية بعد تسليمه مبالغ الى الاقليم خلافا للقانون، مبيناً ان وزير المالية سيتم اقالته من منصبه في حال اصر على تسليم تلك المبالغ الى الاقليم، خاصة ان كردستان لم تسلم بغداد واردات النفط المنصوص عليه في قانون الموازنة.وقال ذيبان […]

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