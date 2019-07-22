شرطي انتحل صفة ضابط فوجد نفسه في موقف محرج

2019/07/22 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال شرطي ينتحل صفة ضابط في بغداد.

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