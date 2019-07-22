2019/07/22 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس سلّم باحثون مساعدون قبل بضع سنوات 400 حافظة نقود “عثروا” عليها في أبنية عامة، مثل البنوك والمسارح والفنادق ومراكز الشرطة ومكاتب البريد والمحاكم، في ثماني مدن هندية.وسلم الباحثون حراس الأمن وموظفي الاستقبال حافظات النقود التي قالوا إن أقدامهم تعثرت فيها بينما كانوا يتعجلون الخروج من الأبنية.كانت بعض الحافظات خالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 17 ألف حافظة نقود ملقاة في الشارع لفحص أمانة الناس في 40 بلدا وكالة خطوة برس.

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