2019/07/22 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يخضع الادعاء العام في مدينة "طرابزون" التركية الاشخاص العنصريين الذين اعتدوا على السائحين من اقليم كوردستان الى التحقيق.

وتفيد المعلومات الواردة ان الادعاء التركي فتح ملفا لأولئك الاشخاص الذين اعتدوا على السائحين اثناء التقاطهم الصورة الى جانب علم كوردستان.

وطالب الادعاء العام بتوضيح موقفهم ازاء اهانتهم السائحين الكورد، بحسب المعلومات.

وتعرض سائحون كورد الاسبوع الماضي الى الضرب والاهانة والاعتقال في مدينة "طرابزون" التركية اثناء محاولتهم التقاط صورة تذكارية الى جانب علم كوردستان بعد رفعه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادعاء العام التركي يفتح تحقيقا بحادثة الاعتداء على السائحين من اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادعاء العام التركي يفتح تحقيقا بحادثة الاعتداء على السائحين من اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).