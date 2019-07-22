الحلبوسي: البرلمان يسعى لحل أبرز مشاكل البصرة ووضع حلول جذرية للخدمات فيها

2019/07/22 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان البرلمان يسعى للعمل على حل أبرز مشاكل محافظة البصرة ووضع حلول جذرية للخدمات فيها.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ان الأخير استقبل عددًا من الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين من محافظة البصرة وأقضيتها، واستمع إلى المشاكل التي تعاني منها المحافظة في الجانب الخدمي، وملفات أخرى منها التعويضات جراء الفيضانات والسيول، وانتشار ظاهرة المخدرات وتأثيرها على الشباب ومكافحتها، فضلا عن مناقشة سبل معالجتها.

واكد الحلبوسي ان مجلس النواب وضع أولويةً للبصرة في الموازنة العامة، وسيستمر بتعزيزها في الموازنات المقبلة، مع الأخذ بالحسبان تدوير الفائض إلى موازنتها في العام المقبل، كما سيسعى إلى إيجاد معالجة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمعدومي الدخل، ودعم القطاع الخاص وتطويره، والاستثمار؛ لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

ودعا رئيس مجلس النواب، الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين في محافظة البصرة وأقضيتها إلى تقوية النسيج المجتمعي بكلِّ مكوناته، وتعزيز الاستقرار السياسي للنهوض بعملية البناء والإعمار.

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