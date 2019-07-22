2019/07/22 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ قرون والناس يبحثون عن كيفية تجنب الشيخوخة أو تأخيرها، مع أن الجميع يعلم بأن الشيخوخة مرحلة لا بد منها للجميع، ولكن اتضح أن بعض الناس يمكنهم البقاء في مرحلة الشباب فترة طويلة.يشير تقرير نشر بناء على نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة لندن الملكية وجامعة ديوك الأمريكية والجامعة العبرية في القدس، إلى العوامل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلماء يستعرضون طرقا بسيطة لتأخير الشيخوخة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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